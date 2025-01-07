طلاق جينيفر لوبيز وبن أفليك رسميا.. التفاصيل الكاملة لنهاية "بينيفر"

أسدل الستار على عامين من الزواج الرسمي بين جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد إنهاء معاملات الطلاق رسميا، ويتبقى لهما خطوة واحدة.

بعد 20 أسبوعا من تقديم جينيفر لوبيز طلب الانفصال رسميا أمام السلطات من نجم هوليوود بن أفليك، أنهى الثنائي الإجراءات خلال الساعات الماضية.

تقدمت جينيفر لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس الماضي بعد فترة انفصال ودية بين الطرفين، وتم الطلاق رسميا وفقا لأوراق المحكمة.

تزوجت جينيفر لوبيز من بن أفليك بعد تجديد علاقتهما الرومانسية في عام 2021، وأقاما حفلا مفاجئا في لاس فيجاس في يوليو 2022، ثم احتفلا لاحقًا بزواجهما بحفل في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 أغسطس 2022.

تفاصيل طلاق جينيفر لوبيز

طلبت جينيفر لوبيز في طلبها أمام المحكمة باستعادة اسمها السابق، وإزالة لقب أفليك منه، في الوقت نفسه كانت تحاول الإبقاء على الزيجة والحب للحظة الأخيرة.

انتهى الزواج بين الثنائي الشهير بلقب “بينيفر” بسبب خلافات لا يمكن حلها بين الطرفين، ولم يستعن أيا منهما بمحامي مستقل، بل اشتركا في مكتب محاماة وسيط ولن يحصل أي من الطرفين على نفقة زوجية.

كانت هناك عدد من الشكوك حول الاستمرار في إجراءات الانفصال وإعادة التفكير في محاولة لم الشمل مرة أخرى لكن في الوقت الحالي يبدو أنه القرار الصائب.



من المعروف أن العلاقة بين جينيفر لوبيز وبن أفليك توترت كثيرا مؤخرا، ويقيم كل منهما في مكان مختلف بعد ما عرضا منزل الزوجية الخاص بهما للبيع واستأجر نجم هوليوود منزلًا بمفرده.

وأمضى الزوجان بحسب صحيفة الماركا، الصيف بأكمله منفصلان وقضى هو معظم الوقت في أوروبا، فيما أقامت لوبيز في نيويورك مع أسرتها، وغاب بطل شخصية باتمان عن عيد حفل عيد ميلادها من قبل.