سامسونج تطرح تحديثات واجهة One UI 7 Beta 3 | تفصيل

طرحت سامسونج الإصدار التجريبي الثالث من واجهة المستخدم One UI 7 أمس، الموافق 6 يناير، لمستخدمي هواتف Galaxy S24 المؤهلة.

وعلى الرغم من أن التحديث الجديد يجلب بعض الميزات والتحسينات، إلا أنه يتضمن أيضًا تخفيضًا مؤقتًا في ميزة Now Bar، وهو أمر أثار تساؤلات المستخدمين.

تخفيض في خيارات Live Notifications في Now Bar

تشبه ميزة Now Bar جزئيًا ميزة Dynamic Island من أبل، وهي مصممة لعرض معلومات مهمة من التطبيقات بسرعة وسهولة. قبل إصدار النسخة التجريبية الثالثة، كانت Now Bar تدعم إشعارات مباشرة من عدة تطبيقات، بما في ذلك:

تطبيق الساعة (Clock)

مشاركة الطوارئ (Emergency Sharing)

بيكسبي (Bixby)

المترجم (Interpreter)

سامسونج هيلث (Samsung Health)

الخرائط (Maps)

الملاحظات (Samsung Notes)

مسجل الصوت (Voice Recorder)

ولكن مع تحديث One UI 7 Beta 3، تقلصت هذه الخيارات لتقتصر على ثلاثة تطبيقات فقط، وهي المترجم، والساعة، ومشاركة الطوارئ.

رد سامسونج على التغيير المؤقت

لاحظ أحد المستخدمين في منتديات مجتمع سامسونج الأمريكية هذا التغيير وأعرب عن استيائه، ما دفع أحد مشرفي النسخة التجريبية للرد وتوضيح أن هذا التخفيض "تحسين مقصود"، وليس خطأ تقنيًا.

وأكد المشرف أن هذه المزايا ستعود وستكون أكثر تطورًا مع الإصدار الرسمي للواجهة.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

من المتوقع أن تقوم سامسونج بإعادة دعم خيارات Live Notifications المفقودة مع تحسينها قبل إطلاق النسخة المستقرة من One UI 7، والتي سيتم الكشف عنها رسميًا مع سلسلة Galaxy S25 خلال حدث Unpacked المقرر في 22 يناير.

الخلاصة

على الرغم من أن التغيير الحالي قد يكون مزعجًا للبعض، إلا أن سامسونج تعمل على تحسين Now Bar لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين مع الإصدار النهائي.

لذا، لا داعي للقلق، وسيكون الانتظار حتى الإصدار المستقر كافيًا للحصول على جميع الميزات المحسنة.