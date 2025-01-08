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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 801 ألف و670 جنديا منذ بدء الحرب

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
القسم الخارجي
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 801 ألف و670 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرين فورم، أن الجيش الروسي خسر 1660 جنديا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 9 آلاف و714 دبابة و20 ألفا و205 مركبات مدرعة و21 ألفا و729 من النظم المدفعية و1260 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1038 من أنظمة الدفاع الجوي و3014 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و681 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و33 ألفا و307 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و727 طائرة بدون طيار.

الجيش الأوكراني العملية العسكرية الروسية الجيش الروسي قتلى الجنود الروس

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