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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خارقة .. سامسونج تكشف عن موعد إعلان سلسلة Galaxy S25

هاتف Galaxy S25 Ultra
هاتف Galaxy S25 Ultra
لمياء الياسين
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تستعد شركة Samsung لإطلاق أحدث مجموعة هواتف جديدة  وهي هاتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra و التي تعمل بنظام أندرويد ونظام OneUI

 الإعلان عن هاتف Galaxy S25 Ultra


وفقا لموقع forbes. من المفترض على نطاق واسع أن تستضيف شركة سامسونج حدث Galaxy Unpacked في 22 يناير الجاري وسيشهد الحدث الجيل القادم من Galaxy AI 

وكجزء من الدعوة، أكدت شركة Samsung أيضًا أن الحدث سيتم بثه عبر Samsung Newsroom، وموقع Samsung الرئيسي، وصفحة Samsung على YouTube. 

ربما يكون الطراز الأقرب إلى هذا  هو هاتف  Samsung Galaxy S24، والذي يأتي بذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. وكان سعره 960 يورو عند إطلاقه في يناير 2024. ومن المتوقع أن يتم شحن كل طراز في عائلة Galaxy S24 بحد أدنى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويأتي هاتف S25 بسعر أعلى بمقدار 90 يورو مقارنة بالعام الماضي، ولكن مع المزيد من الذاكرة والتخزين.

ولكن هل ستأتي طرازات Galaxy S5+ وS25 Ultra بزيادة طفيفة في السعر إلى جانب زيادة في سعة التخزين والذاكرة؟ 

فلا يزال من غير الواضح ذلك  خاصة وأن معظم طرازات S24+ وS24 Ultra تأتي بالفعل بخيارات 12/512 - لكن سعر S25 يشير إلى أن خيار 12/512 في Ultra سيكون في نفس النطاق مثل 1570 يورو لعام 2024.

سامسونج جالكسي S24 الترا

على الجانب الآخر فمن المتوقع أن يتم طرح هاتف Galaxy S25 Ultra للبيع بعد انتهاء فترة الطلب المسبق، وسيتم طرح هاتف Galaxy S25 Ultra، إلى جانب Galaxy S25 وGalaxy S25+، للبيع يوم الجمعة 7 فبراير. ويتوافق هذا مع الفجوة التقليدية التي تستمر أسبوعين من فتح الطلبات المسبقة حتى طرح الهواتف للبيع في مناطق مختلفة حول العالم.

حدث Galaxy Unpacked نظام أندرويد هاتف Galaxy S25 شركة Samsung عائلة Galaxy S24

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