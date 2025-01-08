46 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد 46 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 8 يناير 2025.

وبحسب مصادر طبية في القطاع، فإن 31 من الشهداء سقطوا في شمال القطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق سكنية ومرافق مدنية، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل ووقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت المصادر بأن الغارات استهدفت مناطق في مدن مثل جباليا وبيت لاهيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى في شمال غزة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في البنية التحتية.

الطائرات الإسرائيلية لم تقتصر على قصف المناطق الشمالية، بل شنت أيضًا غارات على مناطق أخرى في غزة، حيث أسفرت عن مزيد من الشهداء والجرحى.