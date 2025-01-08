الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة «ساويرس» الثقافية لعام 2024

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية عن أسماء الفائزين في دورتها العشرين والتي أقيمت خلال حفل بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الفائزون بجائزة ساويرس

فازت الروائية غادة العبسي بجائزة الرواية فرع كبار الأدباء وذلك عن روايتها «كوتسيكا» الصدارة عن دار المحروسة للنشر. وفاز القاص والروائي أحمد إبراهيم الشريف بجائزة القصة القصيرة فرع كبار الكتاب عن مجموعته القصصية «زغرودة تليق بجنازة» والصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب.



وفى مسابقة الشباب للمجموعة القصصة فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية لشباب الأدباء المركز الثاني محمود يوسف عن مجموعة "الراقص مع الماريونت" المركز الأول آية طنطاوي عن مجموعة "احتمالات لا نهائية للغياب".



أما مسابقة الرواية فرع شباب الأدباء حقق المركز الأول سيد عمر عن رواية "الصبي"، وحققت المركز الثاني هبة أحمد حسب عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم".



وفي فرع النص المسرحي فقد فازت الكاتبة ياسمين إمام عن نص «الباحث عن البهجة»، وفاز بالمركز الثاني الكاتب أحمد فؤاد الدين عن النص المسرحي «الباقي من عمري».



وفي فرغ أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 عامًا فاز بالمركز الأول الكاتب وليد طه عن كتابه «فندق على النهر»، فيما حصلت الكاتبة إيمان النجار على المركز الثاني عن كتابها «كيكي ورجليه الصغيرة».



وفاز بجائزة أفضل سيناريو مكتوب للسينما مباشرة فرع كبار الكتاب الكاتب والسيناريست عبدالفتاح كمال عن سيناريو «المدير».



وفاز الكاتب عمار على حسن عن كتاب بصيرة حاضرة بجائزة أفضل كتاب في النقد والسرديات الأدبية فرع النقد الأدبي والسرديات الأدبية، في دورتها العشرين لعام 2025.



ولأول مرة منحت جائزة أفضل دار نشر حصلت إصداراتها على جوائز ساويرس الثقافية في دورتها العشرين وذهبت لدار المحروسة للنشر.