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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

15 صورة من احتفال أنغام بإطلاق ألبوم وكليب "تيجي نسيب"

أنغام
أنغام
أحمد البهى   -  
نجلاء سلميان
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حرص عدد من الفنانين والشعراء والملحنين علي حضور احتفالية الفنانة أنغام الخاصة بإطلاق ألبوم "تيجي نسيب" والكليب الجديد .

ومن بين اللذين حرصوا علي حضور الاحتفالية الفنان أكرم حسني ، والمشارك فى كتابة بعض كلمات البومها الجديد ، والشاعر أمير طعيمة والكاتب تامر حبيب ، والموزع حسن الشافعي .

وصلت الفنانة أنغام منذ قليل بحضور ابنها عمر وعبد الرحمن إلى مول مصر لحضور احتفالية إطلاق ألبوم "تيجي نسيب".

وتطلق أنغام فيديو كليب أغنية تيجي نسيب، بعدما طرحت أغاني ألبومها الذي يحمل نفس الاسم منذ عدة أشهر عبر يوتيوب من خلال فيديوهات تظهر فيها بمفردها. 
‎ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

‎وعلق أكرم حسنى على الفيديو قائلا : “في فنان وفي فنان استثنائي.. وفي أنغام”. 
‎أغنية “تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

‎ وتعاونت أنغام، في البومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

أنغام حسن الشافعي تيجي نسيب أكرم حسني الفنانة أنغام أمير طعيمة

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15 صورة من احتفال أنغام بإطلاق ألبوم وكليب "تيجي نسيب"

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