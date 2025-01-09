خبير علاقات دولية يوضح أبرز رسائل القمة المصرية اليونانية القبرصية

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن مصر واليونان والقبرص دائما ما يعطوا قيمة للقانون الدولي والإنساني، متابعا: أصبح هناك ربط كهربائي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، الدول الثلاث يتوجهون باتجاه الطاقة الجديدة والخضراء، متابعا:التعاون في المجال السياحي أمر هام، بين الثلاث دول.

وأوضح أن قرب المسافة بين مصر واليونان يسهل استقطاب سياح من خارج المنطقة لزيارة الحضارتين الفرعونية المصرية والإغرايقية اليونانية.

وشدد على أن التعاون يقوم على معادلة رابح رابح، أي أنه سيتم الاستفادة من قبل الدول بهذا التعاون.

ويأتي انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وسط حالة التوترات والأحداث المتصاعدة عالميا وتكالب المصالح والأزمات الأمنية والاقتصادية ووسط صراع الكبار وأطماعهم الدولية، لكي يقدم نموذجا لحماية شعوب المنطقة في شرق المتوسط، حيث أن القمة الثلاثية تقدم نموذجا ملهم اللسلام الاقتصادي في شرق المتوسط.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تمثل نموذجا للتعاون الإقليمي الذي يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.