وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

يفتتح مساء اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من داخل معبد الأقصر الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك بحضور الفنان الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان .

يبدأ المهرجان بافتتاح نهاري كرنفالي من خلال ذهبيات (مراكب نيلية) تنقل ضيوف المهرجان من فندق الإقامة إلي معبد الأقصر عبر نهر النيل وقت غروب الشمس، لتبدأ مراسم حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية .

يقدم حفل الافتتاح من داخل المعبد الإعلامية تسنيم رابح من السودان، والفنانة ياسمين الهواري من مصر، ويخرج الحفل المخرج شادي علي، ويتخلل الحفل فقرة فنية تقدمها المطربة السودانية آسيا مدني، والمطرب الأقصري حساني القوصي .

ويكرم المهرجان اليوم عدد من نجوم السينما في القارة الأفريقية ومنهم : النجم المصري خالد النبوي، والنجم التونسي أحمد الحفيان، والنجم الغانية أكوسوا بوسيا ، والمخرج الفنان السنغالي موسي سنا أبسا، والمخرج المصري الكبير مجدي أحمد علي .

كما يهدي المهرجان دورته لعدد من السينمائيين الراحلين الذين يحتفي بهم، و بعطائهم وهم : السيناريست عاطف بشاي، والناقد التونسي خميس خياطي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج ميدهوندو من موريتانيا، والسيناريست بشير الديك ، والفنان الكبير شكري سرحان .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 الي 14 يناير، والمهرجان تقيمه، و تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير .