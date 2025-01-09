قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إقرار حزمة حماية اجتماعية.. هل تزيد المرتبات والمعاشات في 2025؟
البرلمان اللبناني يفشل في الإجماع على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد
عطل في خط مياه يغرق شوارع مدينة بالمنوفية .. صور
ميقاتي يتوقع حسم النواب منصب الرئيس في دورته الثانية
الحكومة: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير وسيظل مملوكا للدولة
اتحاد أمهات مصر يشيد بعودة التحسين في البكالوريا المصرية| تفاصيل
7 لاعبين خارج صفوف الأهلي أمام ستاد أبيدجان
مقــ.ـتل 10 جنود إسرائيليين في العمليات العسكرية ببيت حانون
بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة منكوبة.. وهوليوود تشتعل دون مؤثرات سينمائية
برلمانية لبنانية: انتخاب رئيس الجمهورية خطوة ضرورية لبناء الدولة وإنهاء العزلة السياسية
علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: رفض يدفع لي إشتراك الجيم
بديل الثانوية العامة.. خبير تربوي يكشف تفاصيل نظام البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

الاصلاح والنهضة يثمن القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
محمد الشعراوي
×

ثمن حزب الإصلاح والنهضة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين جمهورية مصر العربية، وقبرص، واليونان، التي عُقدت في القاهرة ويعبر الحزب عن اعتزازه بعمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث، والتي تعكس التزاماً مشتركاً بمبادئ السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.

ورحب حزب الإصلاح والنهضة في بيان صحفي له بالتركيز على حل النزاعات في المنطقة، وخاصة الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي فيها، كما يدعم الحزب موقف القمة من ضرورة حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ويشيد الحزب بدور مصر القيادي في معالجة الأزمة الفلسطينية، وجهودها في التوسط لحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، مما يعزز دور مصر كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي.
 
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بما تضمنه الإعلان المشترك من خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في مجالات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة. ويدعو الحزب إلى تفعيل هذه الخطط لتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة. كما يثمن الحزب الجهود المبذولة في تعزيز أمن الطاقة، والانتقال نحو الطاقة الخضراء، والتعاون في مجالات الغاز الطبيعي بما يعكس التزاماً مشتركاً نحو الاستدامة.

وعبر حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره للتركيز على القضايا البيئية وأمن المياه، ويدعم دعوة القمة إلى معالجة آثار تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، كما يثمن الحزب على موقف دولتي قبرص واليونان ودعمهما للحقوق المصرية في مياه النيل في ظل التعنت الأثيوبي في أزمة سد النهضة وتأكيد الدولتين على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف وفقاً للقوانين الدولية.
 
وثمّن حزب الإصلاح والنهضة المبادرات الثقافية المشتركة، وخاصة مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس"، التي تعزز التواصل الثقافي والتفاهم بين الشعوب، وتشجع على حماية التراث الثقافي المشترك، كما يدعو الحزب إلى توسيع هذه المبادرات لتشمل المزيد من الأنشطة الفنية والتعليمية التي تعزز من الروابط الثقافية بين شعوب المنطقة.

وعبر حزب الإصلاح والنهضة عن دعمه الكامل للجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، مؤكدًا على ضرورة تكثيف التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية وأمن الحدود، بما يساهم في حماية الشعوب وضمان استقرار المنطقة خاصة مع محاولات العديد من القوى الأقليمية والدولية العبث بأمن واستقرار العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط والمتوسط بشكل خاص.

كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بتنوع القضايا التي تناولتها القمة وشمول التعاون بين البلدان الثلاثة والتي تطرقت أيضًا إلى الاهتمام بالتعاون في مجالات الشباب والرياضة، حيث يدعو الحزب إلى تفعيل مذكرات التفاهم التي تعزز تبادل الخبرات وتنمية المهارات بين الشباب، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وختامًا أكد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية استمرار هذه القمم الثلاثية كمنصة للتعاون المثمر بين الدول الثلاث، كما يدعو الحزب تعزيز كافة صور التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة على المستويات الوزارية وعلى المستويات الشعبية والمجتمع المدني بين البلدان الثلاثة لتحقيق أهداف السلام والازدهار والأمن، ليس فقط لشعوب الدول المشاركة، بل للمنطقة بأكملها.

قبرص اليونان جمهورية مصر العربية حزب الإصلاح والنهضة القمة الثلاثية العاشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري جديد: زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

سعر الدولار

الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار في البنوك اليوم 9-1-2024

وزير التعليم

الدين مادة أساسية في نظام البكالوريا المصرية الجديدة.. تعديل مهم

عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025

محمد رمضان

يكشف نظر.. محمد رمضان يخرج عن صمته بعد شائعات سقوطه من المسرح

حنان ترك وابنها

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

عقرب

بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبز.. تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الزمالك

وصول لاعبي القلعة البيضاء إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة أبو قير للأسمدة

كولر

فتحي سند يوجه رسالة لكل الغاضبين من كولر

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تواصل فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بمراكز شباب مصر

بالصور

مشروبات وخروج .. نصائح لتجاوز الاكتئاب بالشتاء

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

سلاحك ضد البرد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمضيات في الشتاء؟

الحمضيات
الحمضيات
الحمضيات

وفاة ليلي رستم .. كواليس 66 عامًا من الإبداع وحقيقة طلاقها بسبب أحمد رمزي

ليلي رستم
ليلي رستم
ليلي رستم

طريقة سحرية لتنظيف الشرابات البيضاء

الشربات البيضاء
الشربات البيضاء
الشربات البيضاء

فيديو

ليلي رستم

وفاة ليلي رستم .. كواليس 66 عامًا من الإبداع وحقيقة طلاقها بسبب أحمد رمزي

نجمات هيسمعوا كلمة ماما

بالأسماء .. نجمات هيسمعوا كلمة ماما قريب تعرف عليهن

أميمة طالب

بترجع.. مقتطفات من حفل أميمة طالب في السعودية

نوال - رابح صقر

استقبال رابح صقر ونوال بالورود في جدة استعدادا لحفل الغد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد