آية سماحة: كل فترة في فيلم 6 أيام فيها حاجة شبه حياتي

تحدثت الفنانة آية سماحة عن التشابه بين المراحل الزمنية في فيلمها الجديد “6 أيام” وبين حياتها الشخصية.

وخلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، قالت آية: “كل فترة في الفيلم فيها حاجة أو مكان شبه حياتي”.



وأضافت أنها نشأت في حي المنيل، وعندما دخلت لوكيشن التصوير عادت بها الذكريات إلى الماضي، بما في ذلك الموسيقى والمواقف والأشخاص والظروف التي عاشتها، كما أشارت إلى أحد المشاهد الصعبة التي قدمتها، والتي تعود لفترة زمنية عام 2017، قائلة: “من أول تحضيرات الفيلم، كنا عارفين إن الفترة دي فيها تغيير كبير، وكنت شايلة هم مشاهد التصوير الطويلة، لأن الفيلم كله حوار بين شخصين”.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “6 أيام – وعملت إيه فينا السنين” قد أطلقت التريلر الرسمي للعمل، وهو من إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” هاني نجيب وأحمد فهمي، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، وبطولة أحمد مالك وآية سماحة.



تدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية، اللذين فرقتهما الظروف القهرية أثناء المرحلة الثانوية، لتجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات وقد أصبح لكل منهما حياة مختلفة، يتناول الفيلم، وهو دراما رومانسية، أسئلة حول الحب والصداقة وتغير المشاعر مع مرور الزمن. وسيُعرض الفيلم في جميع دور السينما المصرية يوم 15 يناير، على أن يبدأ عرضه في الوطن العربي يوم 16 يناير.



