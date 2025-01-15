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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خلال زيارته لغرفة مرسين.. "الوكيل" يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر وتركيا

أحمد الوكيل،ئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
أحمد الوكيل،ئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
ولاء عبد الكريم
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قام أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME) ورئيس الغرفة التجارية المصرية  بالإسكندرية، بزيارة غرفة تجارة وصناعة مرسين (MTSO) حيث التقى برئيسها حكان سيفا جاكر وأعضاء مجلس الإدارة، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا.

وأشار الوكيل خلال الاجتماع إلى أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة صناعية تركية على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة برج العرب، وذلك في إطار اجتماع سابق مع معالى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، مع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) رفعت هسارأوغلو أوغلو، موضحًا أن هذه المنطقة ستتيح فرص استثمارية لكافة القطاعات وستسهم في تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين.

كما أكد خلال اللقاء أهمية إعادة تفعيل خدمات النقل البحري "رورو" بين موانئ مرسين والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأعلن الوكيل، عن بدء العمل لإنشاء قطاع جدبد داخل الاسكامى  لدعم قطاع  الزراعة والأمن الغذائي من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة فى دول البحر الابيض. وجرت خلال الزيارة مناقشات أولية لتنظيم قمة حول هذا الموضوع في مرسين بمشاركة 23 دولة خلال هذا العام.

وعرض جاكير الية لتنظيم لقاءات ثنائية B2B المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي نظمتها غرفة مرسين في الأيام الماضية ولفت الانتباه إلى أن تنظيم ذلك بالتزامن مع القمة بمشاركة دول البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن ينمى الاستثمارات والتبادل التجارى بين شطرى البحر الابيض

مصر تركيا الصناعة التجارة النقل البحري

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