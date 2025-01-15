conclave الأكثر ترشيحا بجوائز البافتا.. تفاصيل

نشرت الصحف العالمية ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (BAFTA).

وكشف التقارير أن فيلم conclave للمخرج إدوارد بيرجر، هو الأكثر ترشيحًا في جوائز الأفلام البريطانية، حيث حصل على 12 ترشيحًا، منها أفضل فيلم ومخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة وطاقم التمثيل.

بينما جاء الفيلم البرازيلي “ ما زلت هنا" للمخرج والتر ساليس ضمن ترشيحات فئة أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية لينافس مع كل ما نتخيله أفلام مثل رأس الركبة، وبذور التين المقدس.

وفي فئة أفضل فيلم روائي طويل للأطفال والعائلة، تتنافس الأفلام التالية: التدفق، مملكة كينسوكي، والاس وغروميت: انتقام معظم الطيور.

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز BAFTA يوم 16 فبراير في لندن بالمملكة المتحدة.



وإعلنت أكاديمية البافتا بالفعل عن قائمة أفضل النجوم الصاعدين هذا العام، التي تضم كلا من مايكي ماديسون وماريسا أبيلا وديفيد جونسون ونبهان رضوان، وجاريل جيروم.

من بين الفائزين السابقين في هذه المنافسة وأصبحوا نجوما اليوم: دانييل كالويا، وتوم هولاند، وليتيتيا رايت، وجيمس ماكافوي، وتوم هاردي.