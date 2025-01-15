قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: تغليب روح الوحدة العربية والإسلامية ضرورة لمواجهة العدوان على غزة
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
ترومان سادس مرة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية
وزير خارجية إسرائيل يرفض اقتراح أهم حلفائه حول غزة والضفة
10 ملايين يورو أسبوعيا .. إعلامي يكشف تفاصيل توقيع محمد صلاح مع الهلال
أسعار الذهب اليوم في مصر
شيكات بدون رصيد ..رفض طعون "علي غزال" لاعب منتخب مصر
علي جمعة: القرآن الكريم أثبت نورانية النبي
سفير سلطنة عمان: قناة السويس وجهة مناسبة لتقديم خدمات لوجستية عالمية
التنمية المحلية: تدريب شباب المحافظات على الحرف وتوفير فرص عمل لهم
خلي بالك.. 7 نصائح تهمك لتجنب الحوادث في الشبورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

conclave الأكثر ترشيحا بجوائز البافتا.. تفاصيل

فيلم conclave
فيلم conclave
أحمد البهى
×

نشرت الصحف العالمية ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (BAFTA).

وكشف التقارير أن فيلم conclave  للمخرج إدوارد بيرجر، هو الأكثر ترشيحًا في جوائز الأفلام البريطانية، حيث حصل على 12 ترشيحًا، منها أفضل فيلم ومخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة وطاقم التمثيل.

بينما جاء الفيلم البرازيلي “ ما زلت هنا"  للمخرج والتر ساليس ضمن ترشيحات فئة أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية لينافس مع كل ما نتخيله أفلام مثل  رأس الركبة، وبذور التين المقدس.

وفي فئة أفضل فيلم روائي طويل للأطفال والعائلة، تتنافس الأفلام التالية: التدفق، مملكة كينسوكي، والاس وغروميت: انتقام معظم الطيور.

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز BAFTA يوم  16 فبراير في لندن بالمملكة المتحدة. 


وإعلنت أكاديمية البافتا بالفعل عن قائمة أفضل النجوم الصاعدين هذا العام، التي تضم كلا من مايكي ماديسون وماريسا أبيلا وديفيد جونسون ونبهان رضوان، وجاريل جيروم.

من بين الفائزين السابقين في هذه المنافسة وأصبحوا نجوما اليوم:  دانييل كالويا، وتوم هولاند، وليتيتيا رايت، وجيمس ماكافوي، وتوم هاردي.

BAFTA جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون فيلم conclave إدوارد بيرجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق .. اعرف وصلت كام

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

محمد صلاح

تركي آل الشيخ يثير التكهنات بشأن وجهة محمد صلاح المقبلة

أسعار الدواجن

تراجعت 5 جنيهات .. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة والأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية

رئيس كوريا الجنوبية

أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية بعد اعتقاله

ترشيحاتنا

كرة اليد

موعد تحرك منتخب مصر إلى صالة زغرب لمواجهة الأرجنتين في بطولة العالم لكرة اليد

الاهلي والزمالك

ناقد رياضي عن تأخر الأهلي والزمالك في الصفقات: لعل المانع خير

تريزيجيه

إعلامي يصدم جمهور الأهلي بشأن تريزيجيه

بالصور

مكياج ناعم .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

داخل سيارتها.. مي عمر تثير ضجة بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

جمبسوت تايجر.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

رئيس الأركان يتفقد عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

فيديو

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

بعد عشرة سنين كتير.. حقيقة انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

عينيكم متجيبهومش الأرض …. ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة على بعد خطوة للرجوع

بدرية طلبة

بدرية طلبة ترد على منتقديها: "سيبوني أعيش وجعي بطريقتي”

الفريق أحمد خليفة - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس الأركان يتفقد عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد