مصر أم أيسلندا .. من سيخطف بطاقة الصدارة في كأس العالم لكرة اليد؟

كشف الناقد الرياضي محمد ناجي عن آخر استعدادات المنتخب الوطني لكرة اليد للمباراة الحاسمة أمام نظيره الأيسلندي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025.



وقال محمد ناجي في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إن منتخب مصر لكرة اليد قدم أداءً مميزًا خلال البطولة، حيث حقق ثلاثة انتصارات على منتخبات البحرين وكرواتيا والأرجنتين، وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.



وتابع محمد ناجي: مباراة الليلة أمام أيسلندا تعتبر مهمة جدًا وصعبة، فهي ستكون حاسمة في تحديد الفريق المتصدر للمجموعة، كما أن المنتخب الأيسلندي يملك عناصر قوية وقدرة على تغيير مجريات المباراة، لذلك يجب على المنتخب الوطني أن يكون في أفضل حالاته.

وأشار إلى أن منتخب مصر قادر على تجاوز الأزمات التي قد تحدث في المباريات الصعبة، مستشهدًا بأداء الفريق في بطولات سابقة مثل كأس العالم 2021 وأولمبياد طوكيو 2021، وأولمبياد باريس 2024 حيث نجح في تحقيق نتائج متميزة بالرغم من الظروف الصعبة.



كما أكد محمد ناجي أن المباراة ضد أيسلندا قد تكون مفصلية في تحديد مسار الفريق نحو دور الـ8، مشددًا على أهمية الفوز في هذه المباراة لتسهيل الطريق نحو المنافسات المقبلة.



وأوضح محمد ناجي أن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، مما يمنحه قوة تنافسية كبيرة.



كما أشار إلى أن المنتخب المصري لكرة اليد يعكس روح الإصرار والعزيمة، وأنه قادر على تحقيق نتائج مشرفة في البطولة، مؤكداً أن جميع اللاعبين يؤمنون بقدرتهم على التفوق وتحقيق الإنجازات الكبرى.