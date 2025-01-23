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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي إم دبليو X5 الـ SUV موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025
بي ام دبليو X5 موديل 2025
إبراهيم القادري
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يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، والتي تم توافرها من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو X5 موديل 2025، وتنتمي X5  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 بي ام دبليو X5 موديل 2025

- أبعاد بي ام دبليو X5 موديل 2025 الجديدة

 بي ام دبليو X5 موديل 2025

تأتى سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات بطول 4935 مم، وعرض 2217 مم، وارتفاع 1755 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2974 مم .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X5 موديل 2025

زودت سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه للركن، و ESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وحساسات اماميه للركن .

- مواصفات بي ام دبليو X5 موديل 2025

 بي ام دبليو X5 موديل 2025

تحتوي مقصورة سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وفتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، وتكييف، و
نظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وكراسي كهربائية، وبها مرايات ضم، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية .

- محرك بي ام دبليو X5 موديل 2025

 بي ام دبليو X5 موديل 2025

عزم دوران سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 يصل إلي 750 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 540 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 263 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X5 موديل 2025

 بي ام دبليو X5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر 8 مليون و 750 ألف جنيه .

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