يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 فبراير المقبل، في مدينة القاهرة الجديدة.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني، في عيد الحب، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر حسني في عيد الحب، بين الفئات السعرية التالية: (500 جنيه مصري، 800 جنيه مصري، 1300 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري).

وتفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويبدأ الساعة 5 مساءا، وينتهي 10 مساءا.

بوستر حفل تامر حسني

أحدث أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”،وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

أغاني تامر حسني

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

أعمال تامر حسني

يُصوّر تامر حسني حاليا، فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يشاركه فيه كل من محمد ثروت، هنا الزاهد، وباسم سمرة. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.