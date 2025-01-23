بعد خروجه من المستشفى.. محمد عبد العظيم يشكر أشرف زكي

كتب الفنان محمد عبد العظيم، منشورا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه فيه رسالة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وحرص محمد عبد العظيم، على شكر أشرف زكي، لموقف الأخير مع بعد الأزمة الصحية التي مر بها الأول.

وكتب محمد عبد العظيم، في منشوره عبر فيسبوك: «شكراً دكتور اشرف ذكي»، وكتب في منشور آخر: «اللهم لك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه».

منشور محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يخرج من المستشفى

يأتي ذلك بعد خروج محمد عبد العظيم من المستشفى، إذ كتب في منشور سابق عبر فيسبوك: «الحمدلله والشكر لله .. عدت على خير.. كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت انى سليم وقلبى قلب اسد.. وطلعوا شوية كولسترول ودهون .. وانا روحت البيت وروحت الجيم كمان بفضل الله وكرمه».

محمد عبد العظيم

من جهة أخرى، قال محمد عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه في المدرسة الثانوية أُتيحت له هذه الفرصة عند قدوم أحد المخرجين للمدرسة ونجاحه في الاختبار، معلقا "كنت بطل المسرحية و مساعد المخرج".

وأوضح أنه يحب العمل منذ إن كان طفل، منوها بأنه عمل بمصنع نسيج وهو بعمر الـ11 عاما، مضيفا "كنت بشتغل 12 ساعة ومرتبي كان 50 قرشا يوميا".

وأشار إلى أنه عمل كـ مساعد بنا بالإعدادية، ومرتبه كان 5 جنيهات يوميا حتى وصل 20 جنيها، متابعا "كنت بشتغل الصبح وأحضر بروفات بليل"