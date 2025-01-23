بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك المواصفات

أعلنت شركة iQOO عن بدأ العمل على هاتف iQOO 14 الرائد لعام 2026،وفي حين تفتقر التشكيلة الحالية إلى طراز Pro، يشير تقرير سابق إلى أن سلسلة الهواتف الرائدة التالية للشركة ستتضمن جهازين: إصدار قياسي وإصدار Pro .

وسلط تسريب جديد من Digital Chat Station الضوء على مواصفات البطارية والشحن في سلسلة هواتف iQOO 14، إلى جانب تفاصيل حول تشكيلة Neo القادمة من الشركة ، وتحديدًا هاتف iQOO Neo 11 .

هاتف iQOO 14



قد يأتي هاتفا iQOO 14 وNeo 11 ببطاريات بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة ، وهي ترقية ملحوظة من البطارية الضخمة بالفعل بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة في هاتف iQOO 13. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل سرعات الشحن دون تغيير عن سابقاتها.

ومن المتوقع أن تعمل شركة iQOO أيضًا على جهاز آخر ببطارية أكبر ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 9400 ومن المتوقع أن تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات

وبعيدًا عن ترقيات البطارية، من المتوقع أن تظهر سلسلة iQOO 14 لأول مرة شاشات OLED المسطحة من سامسونج - وهو تحول من شاشات OLED من BOE و Visionox المستخدمة في سلسلة iQOO 13 و 12 وقد يؤدي هذا التغيير إلى تحسينات في جودة العرض والسطوع والكفاءة.