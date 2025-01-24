حفل غنائي لفرقة كايروكي في النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية.. موعد طرح التذاكر

أعلنت فرقة كايروكي عن حفلها الغنائي المقبل المقرر إقامته يوم 21 فبراير، بالنهر الأخضر وهو أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم طرح تذاكر حفل كايروكي في العاصمة الإدارية الشهر المقبل، الذي يقام برعاية منصة أنغامي وعدد من الشركات.

و"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).



شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.



كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.