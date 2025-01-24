بوتين: سرقة الفوز من ترامب في 2020 أشعل الحرب الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة أنه لو لم يسرق الفوز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020 ما حدثت حرب أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي ردا على ترامب، إنه لم يرفض أبدا التواصل مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على روسيا إذا رفضت التفاوض لوقف الحرب الأوكرانية.

وأشار بوتين إلى أن له علاقات عملية مع ترامب، والأفضل هو الاجتماع معه، موضحا أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي في إنه كان يمكن تجنب حرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي ترامب، إنه سيفرض عقوبات ضخمة على روسيا إذا لم توقف حربها ضد أوكرانيا قريبا.

وفي سياق آخر أكد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات جديدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيراً إلى استعداده لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية.