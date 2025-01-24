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هترجع أقوى.. عمر جابر يدعم المثلوثي بعد إصابته بـ«الصليبي»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هترجع أقوى.. عمر جابر يدعم المثلوثي بعد إصابته بـ«الصليبي»

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
محمد بدران
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حرص عمر جابر، لاعب الزمالك، على دعم ومساندة زميله في الفريق التونسي حمزة المثلوثي بعد أنباء تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر جابر صورة لحمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» معلقا عليها: "ألف سلامة عليك يا خويا إن شاء الله ترجع أحسن من الأول”.

وأعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

الزمالك عمر جابر رباط صليبي اصابة حمزة المثلوثي

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