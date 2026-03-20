جوارديولا يهاجم قرارات الكاف: صدمة وغموض خلف الكواليس

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن استيائه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أنها جاءت بشكل مفاجئ وتفتقر إلى الوضوح.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"قرار الاتحاد الإفريقي؟ إنها صدمة... لا أعلم ما السبب، لكنه قرار تم اتخاذه في الخفاء"، مضيفًا: "دائمًا مثل هذه الأمور تحدث خلف الكواليس ولا ترى وجوه من يقفون وراءها".



وتأتي تصريحات المدرب الإسباني في ظل حالة الجدل التي أثارها أحد قرارات الكاف مؤخرًا، ما دفع العديد من المتابعين للتشكيك في شفافية آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الإفريقي.



ومن المنتظر أن تثير هذه التصريحات ردود فعل واسعة، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يتمتع بها جوارديولا في عالم كرة القدم، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الكاف لتوضيح موقفه خلال الفترة المقبلة.