أول أيام العيد| توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ.. صور

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وذلك منذ الانتهاء من صلاة عيد الفطر.

توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات أول أيام عيد الفطر من أهالي القرى المجاورة لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، بحديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق، ونادي دسوق الرياضي ومركز التنمية الشبابية،

كما حرص عدد من الأهالي على الاحتفال بمظاهر عيد الفطر، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان،

ووجه جمال ساطور، رئيس مدينة دسوق، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والزوار، مشيراً إلى أنه تم تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد ورجال شرطة الإنقاذ النهري جاهزون لمتابعة الرحلات النيلية والتعامل الفوري.