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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: السلطات المصرية في انتظار وصول الأسرى الفلسطينيين المبعدين بالخارج

مصر
مصر
نهلة إبراهيم
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قال همام مجاهد، مراسل القاهرة الإخبارية أنه بعد دقائق قليلة سيصل الأسرى الفلسطينيين المبعدين خارج فلسطين إلى معبر رفح البري، مؤكدًا أن السلطات المصرية في انتظار وصول الأسرى الفلسطينيين وهناك بعض الدول أبدت استعدادها لاستقبال هؤلاء الأسرى.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «عدد هؤلاء الأسرى 70 أسير 13 منهم من القدس المحتلة و57 أخرين من الضفة الغربية من بينهم 3 قضوا في سجون الاحتلال مدة أكثر من 30 عامًا»، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء الأسرى من مدن ومحافظات الضفة الغربية ولا يوجد بينهم أحد من قطاع غزة.

وتابع: « خلال دقائق قليلة تتصل حافلتين مصريتان بهم 70 من الأسرى الفلسطينيين المستبعدين من الأراضي الفلسطينية وسوف يتم استقبالهم داخل  معبر رفح البري».

مصر الأسرى كرم أبو سالم القاهرة الإخبارية

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