بالعناية المركزة .. تطورات الحالة الصحية لـ صالح العويل |خاص

كشف هشام نجل الفنان صالح العويل تطورات حالة والده الصحية بعد دخوله إلى المستشفى مجددا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال هشام صالح العويل فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أن والده الأن فى الرعاية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة مؤكدا أنه والده يعاني من ضعف عضلة القلب وانسداد فى الشريان التاجي بالقلب وعدم القدرة على إبتلاع الطعام.

وأضاف هشام صالح العويل أن والده خضع لتشخيص غير دقيق فى المستشقي الذى ذهب إليها سابقا ، وهو الأن على أمل أن تستقر حالته بعد المتابعة فى العناية.

تطورات الحالة الصحية لصالح العويل

وفي أول يناير الجاري ، دخل الفنان صالح العويل للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وغادر المستشفى في 18 يناير الماضي.

أحدث أعمال صالح العويل

وفي شهر نوفمبر الماضي، شارك الفنان صالح العويل، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها، في كواليس مسلسل جودر وظهر "العويل" بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد مشترك.

وجاءت مشاركة صالح العويل، بعد تحسن الحالة الصحية له مؤخر إلى الأفضل وخروجه من المستشفى بعد فترة من الاستمرار فها، وكان الفنان ياسر جلال، يحرص على زيارته دائما فيها وقد ظهر أكثر من مرة وهو يترد علي زيارته

وآنذاك قدم نجل صالح العويل الشكر له في أكثر من مناسبة إلى الفنان ياسر جلال بسبب سؤاله الدائم على والده فى محنته الصحية.

يذكر أن الفنان القدير صالح العويل، كشف في وقت سابق تطورات حالته الصحية بعد عودته من جديد إلى المستشفي بعد إصابته بجلطة في المخ منذ 3 شهور.

وقال صالح العويل لـ صدى البلد: " من 4 أيام دخلت إلى الرعاية المركزة ، بس الحمد لله حالتي الصحية في تحسن عن الايام الماضية ، بطلب من جمهوري الدعاء ليا.

و أضاف صالح العويل " في انتظار قرار الطبيب بتحديد موعد خروجي من المستشفى، سعيد جدا بزيارة الفنان ياسر جلال لي و بشكره جدا.

يذكر أن الفنان صالح العويل الذي يبلغ من العمر 78 عاما، اشتهر بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية منذ انطلاقته الفنية في السبعينات.

واشتهر صالح العويل بتقديم أدوار ثانوية منها مسجون أو رجل عصابة، أو شرطي وعسكري في السجن، ومن أبرز مشاركاته كانت أفلام حنفي الأبهة، شمس الزناتي، ومسلسل يوميات ونيس ترويض الشرسة، ونصف ربيع الآخر.

كان آخر ظهور للفنان صالح العويل على الشاشة في مسلسلات جبل الحلال وأوراق التوت، وأنا وبابا وماما عام 2015.