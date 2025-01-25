قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعبان قوى .. حميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. وهذه طرق الوقاية منه
قرار مجلس الإدارة .. تطورات ملف تجديد زيزو مع الزمالك
ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الإفتاء تجيب
الذوق | رد غير متوقع من حميد الشاعري على انتقاد جماهيري لـ محمد رمضان
استشهاد طفلة فلسطينية أصيبت برصاص الاحتلال جنوب جنين
ميستاهلش .. تعليق قوي من لميس الحديدي على تجديد الزمالك لـ زيزو
عمر مرموش يعبر عن سعادته بظهوره الأول مع مانشستر سيتي ويشيد بهالاند
من هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة للفصل الدراسي الأول
للتخلص من بقايا الاستعمار.. دولة تزيل صورة الملكة إليزابيث من عملتها
لجنة الحكام تسند إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز إلى محمود البنا
مواعيد منافسات اليوم الثالث عشر من بطولة العالم لليد
فوز الدنمارك وفرنسا أبرزها .. نتائج اليوم الثاني عشر من بطولة العالم لليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للتخلص من بقايا الاستعمار.. دولة تزيل صورة الملكة إليزابيث من عملتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي
×

أعلنت دولة بليز في أمريكا الوسطي اتخاذ "خطوة مهمة" نحو إزالة بقايا الاستعمار، من خلال استبدال صورة الملكة إليزابيث الراحلة بصور أبطال وطنيين على عملاتها النقدية.

وكشف محافظ البنك المركزي في بليز، كريم مايكل، عن التصميم الجديد للعملات، مشيرًا إلى أن "العائلة الجديدة من العملات ليست فقط مزودة بميزات أمنية وتقنيات متطورة لمكافحة التزوير، بل تتيح لنا أيضًا الاحتفاء بتراثنا وتاريخ بليز الغني".

من المقرر أن يبدأ تداول العملات الجديدة في شهر يونيو المقبل. وستحمل الفئات الجديدة من العملات الورقية (100، 20، و5 دولارات) صورة جورج كادل برايس، أول رئيس وزراء للبلاد، الذي يُعتبر الأب المؤسس لاستقلال بليز عن الحكم البريطاني. أما الفئات الأخرى (50، 10، و2 دولار)، فستحمل صورة فيليب جولدسون، أحد مؤسسي الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، والذي يُحتفى به كرمز للفخر الوطني.

أوضح رئيس وزراء بليز، جوني بريسينيو، أن الصور الجديدة "تجسد أبطالنا الوطنيين الذين يمثلون رمز مقاومتنا". 

وقال في حديث لوسائل الإعلام المحلية: "البعض قد يعترض على عدم وجود صورة الملكة، ولكن الملكة قد توفيت، وما يهم هو أن نحتفي بالتاريخ الوطني والعمل القيادي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وأضاف بريسينيو أن السبب الأساسي لهذا التغيير كان دمج التقنيات المتقدمة لتعزيز أمان العملات وديمومتها، ولكنه يمثل أيضًا تذكيرًا بالتضحيات التي بذلها من سبقونا لتحقيق استقلالنا.

تنوعت ردود الفعل بين الترحيب بالفكرة والتشكيك في جدواها. بينما رأى البعض أن التغيير خطوة ضرورية لتعزيز الهوية الوطنية، أبدى آخرون قلقهم بشأن تأثير ذلك على قيمة الدولار البليزي.

بالنسبة للمدافعين عن التخلص من الملكية البريطانية كرأس للدولة، فإن إزالة صورة الملكة من العملات يُعد خطوة رمزية مهمة على طريق تحول بليز إلى جمهورية.

بريطانيا إليزابيث الملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن

صورة متداولة

الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية

شيرين حمدي

مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

تشييع جثمان طبيبة المنوفية

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم.. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

ترشيحاتنا

iPhone 17 Pro Max

هل يبقى حجم الـ Dynamic Island في آيفون 17 كما هو؟

iPhone 17 Pro Max

هل يتفوق iPhone 17 Pro Max على المنافسين؟ استعراض شامل للمواصفات والمزايا الجديدة

تيك توك

تيك توك بين الحرية والتقييد .. هل تتحول المنصة إلى أداة رقابة في الولايات المتحدة؟

بالصور

تعبان قوى .. حميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. وهذه طرق الوقاية منه

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بخطوات سهلة .. حضري كريب النوتيلا في المنزل

طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا

تحذير.. 4 عوامل تخبرك أنك ستصاب بمرض السكر .. وهذه أحدث طرق الوقاية

السكري
السكري
السكري

10 أطعمة تساعد على النوم بشكل سريع .. تعرف عليها

أطعمة تساعدك على النوم
أطعمة تساعدك على النوم
أطعمة تساعدك على النوم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل

محمد هنيدي ومحمد مرسي

اتربينا على دا من مشايخنا .. علاء مرسي يرد على جدل تقبيله يد محمد هنيدي

علاء مرسي

مفيش حد يقدر ينافسني .. الفنان علاء مرسي يكشف عن مقارنة بعادل إمام

ايمان عبد اللطيف

انقطاع مفاجئ للكهرباء يضرب جنوب السعودية .. وبيان عاجل من الشركة حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد