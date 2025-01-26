أحمد سعد يرد على اتهامات سرقة أغنية «حبيبنا».. وشاهد ماذا قال عن عمرو دياب؟

أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد انتشار اتهامات حول تشابه أغنيته الجديدة «حبيبنا» مع أغنية «نور العين» للنجم عمرو دياب.

وردًا على هذه الاتهامات، أكد سعد أنه تأثر كثيرًا بمسيرة الهضبة، واعتبره مصدر فخر وإلهام للأجيال الفنية.

وخلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، قال سعد:

"إحنا نبقى مجانين لو متأثرناش بعمرو دياب، ده هو اللي مشرفنا ورقم واحد من ساعة مع اتولدنا، لو اتأثرنا بيه يبقى إحنا فعلًا بنفهم. واستنونا كمان 30 سنة، وأنا أعمل نفس فلوسه".

تصريح “سعد” جاء ليؤكد احترامه وتقديره لتاريخ عمرو دياب الفني، مع الإشارة إلى أن تأثره به ليس عيبًا، بل دليل على فهمه للموسيقى.

من جهة أخرى، أثار أحمد سعد موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته الأخيرة التي وُصفت بالغريبة. ظهر سعد مرتديًا "بالطو من الفرو" وحلقًا بأسلوب مستوحى من الموضة الإسبانية، مما دفع الجمهور للحديث عن اختياراته الجريئة في الملابس.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الإطلالة ما بين مؤيدين للتجديد والاختلاف، ومنتقدين للأسلوب المثير للجدل.

ورغم الانتقادات، واصل سعد التعبير عن شخصيته الفنية بثقة، ما جعله في صدارة الحديث الإعلامي خلال الأيام الماضية.