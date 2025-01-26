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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. كيا كارينز عائلية بـ 550 ألف جنيه

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
إبراهيم القادري
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يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات كيا كارينز موديل 2010، وتنتمي كارينز لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

كيا كارينز موديل 2010 

- مواصفات كيا كارينز موديل 2010 الخارجية

كيا كارينز موديل 2010 

تظهر سيارة كيا كارينز موديل 2010 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا.

 وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج خلفية وأمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك كيا كارينز موديل 2010

كيا كارينز موديل 2010 

تستمد سيارة كيا كارينز موديل 2010 قوتها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 152 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتعرض السيارة للبيع باللون الرمادي .

- مقصورة كيا كارينز موديل 2010 الداخلية

كيا كارينز موديل 2010 

زودت مقصورة سيارة كيا كارينز موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها مخارج تكييف أمامية، وتكييف، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أذرعه علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وأحزمة أمان، واضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلي للرؤية .

- سعر كيا كارينز موديل 2010

تباع سيارة كيا كارينز موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا كارينز موديل 2010 

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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