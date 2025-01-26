أول الصفقات.. الزمالك يرسل فاكس إلى سموحة لضم هذا اللاعب

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن ارسال نادي الزمالك فاكس رسمي الى نادي سموحة للحصول علي خدمات مدافع الفريق محمد ربيعة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك “: ”الزمالك أرسل فاكس رسمي لسموحة لضم محمد ربيعة وفرج عامر يناقش الأمر مع احمد سامي لتحديد العرض المالي لبيع اللاعب".

وأكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي يتابع محمد ربيعة مدافع الفريق، وكذلك بركات حجاج، ولا يوجد أي عروض رسمية حتى الآن.

وقال عامر عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك أحاديث من عدة أطراف بشأن ضم بركات حجاج ومحمد ربيعة، لكن لا يوجد أي عرض رسمي حتى اللحظة وصل من النادي الأهلي".

وأضاف: "محمود الخطيب لم يتفاوض معنا، ولكن هناك بعض المسئولين في النادي الأهلي تواصلوا مع بعض مسئولي سموحة، ولا نمانع في رحيل أي لاعب بشرط موافقة المدير الفني، والعلاقة جيدة بين الناديين".