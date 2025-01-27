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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القومي للاتصالات حسم الأمر.. كيف يدفع المستخدم تكلفة مكالمات الواي فاي؟

مكالمات الواي فاي
مكالمات الواي فاي
أحمد أيمن
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يتساءل ملايين المصريين عن كيفية دفع تكلفة مكالمات الواي فاي، خاصة بعد الإعلان عن سعر الخدمة التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا.. فما طريقة الدفع؟

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من عملاء شركات الاتصالات في مصر، يعتمدون على «الواي فاي» للحصول على خدمات الإنترنت بسرعة جيدة وتكلفة أقل.

ما هي خدمة Wifi Calling؟

خدمة Wifi Calling عبارة عن تقنية تتيح مستخدمي الهواتف الذكية إجراء وتلقي مكالمات صوتية، بعيدًا عن شبكات الهواتف الخلوية، حيث يتم ذلك بالاعتماد على شبكة الواي فاي فقط.

تعتبر هذه الخدمة مفيدة في المناطق التى لا تمتلك شبكات خلوية أو المناطق التي تكون فيها الشبكة ضعيفة.

الظهور الأول لهذه التقنية يرجع إلى عام 2014، وذلك منذ أن أعلنت آبل عن إصدارها iOS 8.

أكواد تفعيل مكالمات الواي فاي 

شركات المحمول أفادت بأن هناك أكوادا خاصة من خلالها يتم تفعيل مكالمات الواي فاي من خلالها، ولكن أولا سيتعين عليك تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي من إعدادات الهاتف والتأكد أنه يدعم الخدمة، وهي:

كود تفعيل مكالمات الواي فاي اتصالات:

كود تفعيل الخدمة هو #2175* أو عبر تطبيق My &e.

كود تفعيل مكالمات الواي فاي we:

ليس هناك كود لتفعيل الخدمة، وعلى العميل الاتصال بمركز خدمة العملاء أو الدخول على تطبيق My We.

كود تفعيل مكالمات الواي فاي أورانج:

كود تفعيل الخدمة #0123# أو عبر تطبيق My Orange.

كود تفعيل مكالمات الواي فاي فوادفون:

كود تفعيل الخدمة هو #400* أو عبر تطبيق My Vodafone.

طريقة دفع مكالمات الواي فاي 

بحسب المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن مكالمات «الواي فاي» التي اطلقتها شركات الاتصالات المصرية الأربع قبل أيام، جزء منها يتم من خلال «الإنترنت» (الشخص داخل المنزل) والجزء الآخر يكون على شبكة الهاتف المحمول (إذا كان الشخص في مكان لا تتوافر به شبكة واي فاي).

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر قناة «ON»، أنه في حالة إذا كانت شبكة الهاتف المحمول أثناء إجراء المكالمة أقوى من شبكة «الواي فاي»، فستنتقل المكالمة تلقائيًا من «الواي فاي» إلى شبكة الهاتف المحمول، وبالتالي جزء كبير من المكالمة يُمكن أن يكون من خلال شبكة الهاتف المحمول، لذلك فإن طريقة التحاسب المتعارف عليها عالميًا دائمًا تُحاسب على شبكة الهاتف المحمول (أي دقيقة الموبايل).

وأضاف: «لا يوجد تكلفة إضافية على مكالمات الواي فاي بالرغم من استثمار شركات المحمول في هذه الخدمة، ولكن المكالمة بالنسبة للمواطن العادي ستكون مكالمة عادية جدًا بنفس باقة المحمول الخاصة به»، متابعًا أن المكالمات الصوتية التي تتم عبر شبكات «الواي فاي» سواء «مكالمات الواي فاي» بديلة المكالمات العادية، أو التي تُجرى عبر التطبيقات الأخرى (مكالمات ماسنجر- واتس آب وغيرهما)، عادةً ما يكون استهلاكها قليل ومحدود.

ولإجراء مكالمات «الواي فاي» يتوجب توافر شبكة «واي فاي»، أي أنه لا يُمكن استخدامها في الشارع أو في مكان لا يتوافر به «إنترنت» على سبيل المثال.

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