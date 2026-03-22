مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

وجّه الإعلامي مهيب عبد الهادي، انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب وداع الفريق منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي أمام الترجي التونسي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "هو كل شوية الأهلي يجيب مدير فني ويحط شرط جزائي ياخد عقده بالكامل "3 مرات مفيش فايدة".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.