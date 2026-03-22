أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين بالسرقة.. في هذا الموعد

تنظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و3 متهمين آخرين في قضية سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة، الخميس المقبل الموافق 26 مارس 2026.



أكد محامي المجني عليهما إحدهما تدعى "م . ح" وصديقتها المقربة "م . م" أسستا شركة لتصميم وتفصيل فساتين الأفراح، وكان مقر الشركة شقة في منطقة قصر النيل.

وأضاف أن "م . م"، صديقة المجنى عليها تعرفت لاحقًا على الفنانة المتهمة، التي كانت تعمل في بيع هولي فضة هاند ميد، واستأجرت غرفة في مقر الشركة لممارسة نشاطها، قبل أن تقرر ترك المكان للتركيز على التمثيل.

وأشار إلى أن خلافات شخصية بين "م . ح" و" م. م" دفعت الفنانة والمتهمة "م.م"، للاتفاق على ارتكاب واقعة السرقة، حيث قامتا بكسر باب الشقة ودخول المكان، وأحدثتا أضرارًا كبيرة في محتوياته، محاولين إخفاء معالم الجريمة.

وخلال تنفيذ الجريمة، حاولت المجنى عليها "أميمة . م"، والدة " م .ح"، التدخل لاستعادة ممتلكات الشركة والاتصال بالنجدة إلا أن سائق السيارة التي كان المتهمون يستقلونها صدم أميمة عمدًا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، وفقًا للتقرير الطبي.

كما أكد أن "م. ح" تعرضت لصدمة عصبية حادة عند علمها بالواقعة مما أدى إلى فقدان مؤقت للذاكرة، وفقًا للتقارير الطبية الصادرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا التستر على الجريمة بادعاء وقوع حادث تصادم، وتم ضبط أدوات استخدموها في ارتكاب الواقعة، من بينها "شاكوش".

وتم إحالة النيابة للقضية لمحكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عن الوقائع المنسوبة إليهم، وفقًا لأوراق القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة.