أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-1-2025

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية الجنيه المصري اليوم، الاثنين.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.31 جنيه للبيع و50.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 52.80 جنيه للبيع، و52.68 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.81 جنيه للبيع، و62.65 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.42 جنيه للبيع، و13.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.30 جنيه للبيع، و162.92 جنيه للشراء.