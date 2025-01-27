صفعة لترامب من حليف كبير.. ألمانيا: لا يمكن طرد الفلسطينيين من غزة

قالت وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إنه يجب عدم طرد السكان الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأردن ومصر يجب أن تستقبلا الفلسطينيين.

وعندما طلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على تعليقات ترامب، قال إن برلين تتشاطر وجهة نظر "الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة... بأن السكان الفلسطينيين لا ينبغي طردهم من غزة ولا ينبغي احتلال غزة بشكل دائم أو إعادة استعمارها من قبل إسرائيل".

يعد الأردن موطنا لملايين الفلسطينيين بالفعل، في حين يعيش عشرات الآلاف منهم في مصر.

وترفض كل من الدولتين والدول العربية الأخرى فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى بلدانها فغزة هي الأرض التي يريدها الفلسطينيون كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.