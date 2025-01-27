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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 41 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل

مسجد جديد
مسجد جديد
محمد شحتة
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تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٤١ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة المقبل ٣١ من يناير ٢٠٢٥م، في مختلف المحافظات، منها ٢٤ مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٧٢٥ مسجدًا، من بينها ٤٩٥ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و٢٣٠ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢٤م بلغ ١٢٨٠٦ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٧٦٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي: 
ففي محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الأشراف، شهداء الأشراف، قرية نزلة سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد: الغفار، قرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ ومسجد: فجر الإسلام، قرية نزلة المختون – مركز ديروط؛ وإنشاء مسجد: خاتم المرسلين، غيط الشعير – مركز القوصية؛ وصيانة مسجد: علي الخليص، قرية نزلة سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية المطيعة – مركز أسيوط؛ ومسجد: الرحمن، عزبة هلال – مركز ديروط.

وفي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الأنوار المحمدية، نجع الشيخ وحشي – مركز جهينة الشرقية؛ وإنشاء مسجد: المجمع الإسلامي، غرب الصبحة – مركز دار السلام؛ وصيانة مسجد: الإمارة، قرية البورة – مركز البلينا؛ ومسجد: الرحمة، قرية بندار الكرمانية - مركز سوهاج؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية أولاد إسماعيل - مركز المراغة.

وفي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الحاج علي إسماعيل، قرية خوالد البلد – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: الإمام البخاري، قرية المجاز الشرقي – مركز الحامول؛ ومسجد: كوبري تاج الدين، قرية نشرت – مركز قلين؛ وصيانة مسجد: الهمة البحري، قرية الهمة – مركز بيلا؛ ومسجد: سيف الدين الخزعلي – قرية الحمراء  - مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الصالحين، قرية مسير – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الكبير، قرية الغنايمة  - مركز سيدي سالم؛ ومسجد: المصري، قرية خليج قبلي – مركز مطوبس؛ ومسجد: أبو عيانة، قرية أبو عيانة – مركز مطوبس؛ ومسجد: أبو سعدة، نظارة مهيب – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: فوزي عبد الله، عزبة راشد، قرية نزلة العرين - مركز أبو كبير؛ ومسجد: الذيدي، عزبة أبو العدوي – مركز كفر صقر.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: القطعان الغربي – مركز حوش عيسى؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، قرية عرفان – مركز الرحمانية؛ ومسجد: النور، عزبة سعد جمعة، قرية بسنتواي  - مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد: الصفا والمروة، قرية ١ – مركز إدكو.

وفي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الكبير، قرية نصر جمعة – مركز سمسطا؛ ومسجد: الرحمن، قرية دير الحديد، الحيبة – مركز الفشن؛ وصيانة مسجد: سيد الشيمي، قرية هليه – مركز ببا.

وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: العتيق، قرية المريناب بحري – مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد: سيدنا الإمام الحسين، قرية وادي خريت – مركز نصر النوبة.

وفي محافظة الأقصر، شملت الأعمال إنشاء مسجد: التقوى – مدينة طيبة؛ ومسجد: الرحمن الرحيم، منطقة الروزة، قرية حاجر الضبعية – مدينة القرنة.

وفي محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الجديد، عزبة المدرسة – مدينة طنطا؛ ومسجد: سيدي حمدان، قرية شنرة البحرية – مركز السنطة.

وفي محافظة مطروح، تم إنشاء مسجد: مسجد عباد الرحمن، وادي الرمل – مطروح.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: آل خلف الله البحري، قرية سمهود – مركز أبو تشت؛ وصيانة مسجد: النور المحمدي، قرية الغربي بهجورة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة المنوفية، تم صيانة مسجد: فاطمة الزهراء، قرية طنبدي – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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