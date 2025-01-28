مسلسل القدر الحلقة 25.. تعرف على سر عدم تأجيل عرضها

تصدر مسلسل القدر الحلقة 25 محرك البحث جوجل وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب عدم عرض الحلقة الجديدة .

وأعلنت منصة شاهد عبر حسابها على "إكس": "وعليكم السلام.. يرجى العلم أن حلقة الغد من مسلسل القدر لن تعرض على شاهد كما كان مقررا بسبب حدث مباشر على قناة MBC1، وسيتم إعادة جدولة الحلقة إلى اليوم التالي".

مسلسل القدر الحلقة٢٥

يعرض المسلسل المكون من 45 حلقة وهو النسخة العربية من المسلسل التركي Kaderimin Yazıldığı Gün، على منصة شاهد Shahid، كما يعرض على قناة MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 بتوقيت السعودية.



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول تالا التي تلجأ بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عديدة، إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من زيد ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة بمساعدة حماتها الست نجوى.

تدور أحداث النسخة التركية من مسلسل لعبة القدر حول زوجين هما كهرمان ودفنة اللذان يحبان بعضهما بشكل كبير، ولكن ليس لديهما أطفال، وبعد فترة من الزواج تكتشف عائلة الزوج أن زوجته مصابة بالعقم، فيطلبوا منه تطليقها والزواج من أخرى، ولكن يبقى حبه لزوجته عائقا في طريق العائلة، حيث تبحث دفنة عن طريقة بديلة لمنح زوجها وريثاً بعد توبيخ عائلتهم.

يشارك في بطولة مسلسل القدر : قصي خولي، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، رانيا سلوان، حسن عويتي، رندة كعدي، نورا رحال، فارس ياغي، رزان جمال، وسام حنا، مارينال سركيس، فيكتوريا عون، سلمى شلبي، سني عبد الباقي، وسام برق، مايا عبدالله، رهف أرمنازي، ضيوف الحلقات مجدي مشموشي، كاتبة النسخة العربية للمسلسل رغدا الشعراني.