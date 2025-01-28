سماح أنور تكشف عن أسرار وكواليس مسلسل "نقطة سودة "

تحل النجمة سماح أنور ضيفة على الهواء مباشرة يوم الخميس المقبل مع الإعلامية لبنى فوزي في برنامجها “ويحلى الكلام”، وذلك فى تمام الساعة 6:15 مساءً على إذاعة راديو مصر.

وذلك فى حلقة خاصة عن مسلسل “ نقطة سودة ”، حيث تكشف النجمة سماح أنور عن الكثير من أسرار وكواليس المسلسل الذى حقق جماهيرية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية فى الوطن العربي.

مسلسل " نقطة سودة " يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد فهمي، وفاء عامر، ناهد السباعى، نضال الشافعى، سماح أنور، أحمد بدير، أشرف عبد الفور، أحمد مجدى، سارة سلامة، ناهد رشهدى وغيرهم.

المسلسل من تأليف : أمين جمال , مينا بيباوى , محمد السورى , ومن إخراج : محمد أسامة , ومن إنتاج صّباح إخوان .

ووجهت الإعلامية لبنى فوزى الشكر والتقدير لرئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة والمشرف العام على راديو مصرالأستاذة : أميمة شكرى لجهودها المتميزة ودعمها الدائم.

برنامج "ويحلى الكلام " يذاع الساعة 6:15 م كل يوم خميس على راديو مصر، تردد 88.7 إف إم , من تقديم الإعلامية لبنى فوزى وإخراج مصطفى سعيد .