“7 سنين سجن لبلال فاروق و5 لهدير عاطف في قضية توظيف الأموال”

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالسجن 7 سنوات على بلال فاروق، و5 سنوات على البلوجر الشهيرة هدير عاطف، وآخرين، بعد إدانتهم بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.





وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بعد تلقيها شكاوى عديدة من ضحايا أبلغوا عن تعرضهم للنصب.





وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إدارتهم لشركة استثمارية تعمل في تجارة العقارات والسيارات، ودعوا المواطنين لتقديم أموالهم مقابل أرباح دورية مغرية.





وأوضح الضحايا أنهم التقوا المتهمين في مقر بالتجمع الخامس وأبرموا عقودًا معهم، وقع عليها بلال فاروق، قبل أن يتوقفوا عن تقديم الأرباح أو الرد على المستثمرين.





وخلال التحقيقات، أقرت هدير عاطف بمشاركتها في النشاط غير المشروع، مؤكدة أنها كانت الوسيط بين المتهم بلال فاروق والعملاء، وأن الأموال استُثمرت دون تسجيل رسمي لشركة.





وقدمت النيابة العقود التي وقعها الضحايا كدليل إدانة، ليصدر الحكم بالسجن بحق المتهمين في قضية أثارت جدلًا واسعًا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.