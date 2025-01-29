البنك الأهلي: ما حدث في مباراة بتروجيت «كارثة».. ونجهز مذكرة احتجاج

علق اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على الأخطاء التي حدثت في مباراة بتروجيت بدوري نايل.

وقال اللواء في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”: "ما حدث في مباراة الأمس، كارثة، وهدف أسامة فيصل صحيح 100٪؜ وجاء مثله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 بين ريال مدريد وليفربول".

وأضاف: "لا يوجد في القانون أن تحتسب عقوبتين في لعبة واحدة، والحكم احتسب ركلة جزاء وطردا، وهذا غير قانوني بالمرة".

واختتم رئيس البنك الأهلي:" نجهز حاليًا مذكرة احتجاج على تلك الأخطاء التي وقعت تجاه الفريق وأثرت على نتيجة المباراة والهزيمة أمام بتروجيت".