مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء حريق اندلع داخل مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنته السلطات، اليوم السبت.

وأوضحت فرق الإطفاء أن الحادث وقع أمس الجمعة داخل منشأة صناعية في مدينة دايجون، حيث أسفر الحريق عن إصابة 25 شخصًا بجروح خطيرة، إضافة إلى 35 آخرين بإصابات طفيفة، قبل أن تتم السيطرة عليه قرابة الساعة 11:48 مساءً بالتوقيت المحلي.

وبينت وزارة السلامة أن المصنع يتبع شركة صناعية متخصصة في تصنيع صمامات المحركات، وتعد من الموردين لشركات كبرى في قطاع السيارات، من بينها هيونداي وكيا.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للشركة، سون جو-هوان، عن أسفه لما حدث، مؤكدًا التزام الشركة بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادث، إلى جانب مراجعة إجراءات السلامة وتعزيزها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة تفعيل نظام إدارة الكوارث على المستوى المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، الذي شدد على ضرورة تسخير كافة الإمكانات للسيطرة على الحريق وإنقاذ المصابين.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أن الضحايا تم العثور عليهم في مواقع متفرقة داخل المبنى، حيث وُجد شخص واحد في الطابق الأول، وأربعة في الثاني، وتسعة في الطابق الثالث.