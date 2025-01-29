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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 750 ألف جنيه.. تشتري ايه مستعمل مكان شيفروليه أوبترا الجديدة

لو معاك ٧٥٠ الف جنيه تركب ايه
لو معاك ٧٥٠ الف جنيه تركب ايه
إبراهيم القادري
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ظهرة خلال الفترة الماضية بالسوق المصري للسيارات الكثير من الطرازات الجديدة من ضمنها شيفروليه أوبترا الجديدة وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة، ويضم سوق السيارات أيضا الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تتعادل مع سيارة أوبترا الجديدة وتعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا، وفيات تيبو، وبيجو 301، وتويوتا كورولا، وأوبل أسترا .

- بيجو 301 موديل 2019

 بيجو 301 موديل 2019

تحصل سيارة بيجو 301 موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 900 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 660 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- سكودا أوكتافيا موديل 2012

سكودا أوكتافيا موديل 2012

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2012 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 215 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 740 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- فيات تيبو موديل 2019

فيات تيبو موديل 2019

تمكنت سيارة فيات تيبو موديل 2019 من قطع مسافة 100 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتعرض للبيع باللون البني .

سعر سيارة فيات تيبو موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 590 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- تويوتا كورولا موديل 2009

تويوتا كورولا موديل 2009

تعرض سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 615 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- أوبل أسترا موديل 2013

أوبل أسترا موديل 2013

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 115 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة أوبل أسترا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 630 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات تيبو بيجو 301 تويوتا كورولا إصدارات السيارات المستعملة سوق السيارات المصري سكودا أوكتافيا أوبل أسترا

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