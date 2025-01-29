وفقا لآخر تحديث.. أسعار الدولار اليوم في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الأربعاء 29 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى نحو 50.20 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في بنوك “الأهلي الكويتي، نكست، HSBC، الكويت الوطن” نحو 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في بنوك “الأهلي المصري، أبوظبي الأول، قطر الوطني، البركة، الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، الأهلى المتحد الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، فيصل الإسلامي” نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في بنوك “التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف العربي، مصر” نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في بنك ميد بنك نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، في البنك المركزي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

50.20 جنيه للشراء.



أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

50.27 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء

50.26 جنيه.