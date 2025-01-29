محظوظين بيكي .. مؤلف "صفحة بيضا" يشيد بأداء ميمي جمال

أشاد حاتم حافظ، مؤلف مسلسل “صفحة بيضا”, بأداء الفنانة ميمي جمال خلال تقديمها دور” فوزية “ضمن أحداث العمل.

وكتب حاتم حافظ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اسمحوا لي أعبر عن سعادتي الكبيرة بالفنانة ميمي جمال وانبهاري بقدرتها على تجسيد شخصية فوزية فوق ما كنت أتخيلها”.

وأضاف: “الحقيقة الست دي جميلة جمال على كل المستويات، محظوظين بيكي يا أستاذة والله”.

و الجدير بالذكر بأن تدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" على التشويق والغموض من خلال بطلته "ضي"التي تطمح إلى توفير الدواء لكل فقير، وتجري أبحاثًا علمية خلال دراستها للدكتوراة في لندن، وتتزوج من زميلها، وتنجب طفلتها مايا، ومن ثَمّ تنفصل عن زوجها.