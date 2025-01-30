أخبار محافظة البحر الأحمر.. حملات مرورية صارمة وقوافل طبية وفرص وظيفية جديدة

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمنع التروسيكلات المخالفة للحفاظ على الانضباط المروري والمظهر الحضاري، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة داخل مدينة الغردقة. وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط تروسيكل مخالف بحي شمال الغردقة، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على مالكه، مع التأكيد على استمرار الحملات وعدم التهاون في تطبيق القوانين لتحقيق الأمن والسلامة داخل المدينة السياحية.

قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي البحر الأحمر

في إطار مبادرة "بداية جديدة" للتنمية البشرية، نظمت محافظة البحر الأحمر، تحت إشراف اللواء عمرو حنفي والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، ست قوافل طبية متكاملة خلال شهر يناير 2025، استهدفت مناطق رأس غارب، القصير، شلاتين، سفاجا، ومرسى علم. وقدمت القوافل خدماتها لـ 1384 حالة، شملت الكشف وصرف العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية بالمجان، إلى جانب تحويل بعض الحالات للمستشفيات لمتابعة العلاج.

وظيفة شاغرة بمؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحر الأحمر

أعلنت مؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر عن حاجتها لشغل وظيفة مدير تنفيذي لفرعها بالمحافظة، وفق شروط تشمل المؤهل العالي المناسب، الخبرة بين 5 إلى 7 سنوات في العمل الأهلي، والإقامة بالمحافظة. يتم التقديم بمقر المؤسسة بالغردقة خلال الفترة من 29 يناير حتى 4 فبراير 2025.