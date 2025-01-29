للمنافسة على البطولات.. الزمالك يقترب بقوة من ضم لاعب منتخب مصر

اقترب مسئولو نادي الزمالك، من إتمام التعاقد مع محمد ربيعة، مدافع منتخب مصر وسموحة الحالي.

وعلم “صدى البلد”، من مصادره، أن الأيام القليلة الماضية شهدت دخول مسئولي الزمالك بقيادة حسين لبيب في مفاوضات جادة مع فرج عامر رئيس سموحة لحسم التعاقد مع محمد ربيعة.

وأبدى “جروس”، مدرب الأبيض، ترحيبه الشديد بتعاقد الزمالك مع ربيعة لتعويض الغياب الطويل لحمزة المثلوثي، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



ويحاول مسئولو الزمالك، ضم مجموعة من الصفقات القوية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك الفريق بها.