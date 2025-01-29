الأمم المتحدة: مئات آلاف الفلسطينيين انتقلوا بالفعل من جنوبي غزة إلى مناطق الشمال

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنّ مئات آلاف الفلسطينيين انتقلوا بالفعل من جنوبي غزة إلى مناطق الشمال مرورا بشارع صلاح الدين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم جنين وطولكرم بالضفة الغربية تسببت في دمار البنى التحتية الأساسية، مشيرًا، إلى أنّ الأمم المتحدة تحث على إطلاق عملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.



