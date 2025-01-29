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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد كرة اليد: لاعبو منتخب فرنسا اعتذروا للاعبي منتخبنا بعد المباراة

منتخب اليد
منتخب اليد
أسامة علي
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قال خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن سيناريو هزيمة منتخب اليد أمام نظيره الفرنسى قاسى للغاية، معقبا:" مفيش قدمنا غير مواصلة العمل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، لمنافسة المنتخابات الأوروبية الكبيرة يجب مواصلة العمل للوصول إلى أعلى المستويات.

مشروع منتخب اليد 

وطالب رئيس اتحاد كرة اليد مساندة الجميع فى مصر لمواصل مشروع منتخب اليد ودعما لطموحاته خلال كأس العالم القادمة والألومبيات. 

وعن حالة لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد قال:" اللاعبين محبطين للغاية لكن مسؤولينا إخراج اللاعبين سريعا من تلك الحال".

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد: أن لاعبى المنتخب الفرنسى، كانوا مقدرين للمجهود الذى بذله لاعبى المنتخب الوطنى وقاموا بالاعتذار للاعبى منتخب مصر تقديرا لما بذلوه خلال المبارة.

اخبار التوك شو صدى البلد منتخب اليد اتحاد كرة اليد لاعبى منتخب اليد

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