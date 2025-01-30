محافظ أسيوط يشهد احتفالية ذكرى عيد الشرطة الـ 73 بقصر الثقافة

شارك محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، بالاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامتها مديرية الثقافة بمناسبة عيد الشرطة الـ73 بقصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وبدأت الاحتفالية بافتتاح معرض الفن والجمال "عندما يكون الصور" للدكتورة نهى المفتي أستاذ التصميم المساعد وفن الكتاب بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، حيث استمع المحافظ ومرافقوه لشرح تفصيلي عن المعرض الذي يعتمد على تقنيات تشكيلية بارزة والأعمال الفنية التي تعد مسار التجريب والتفاعل مع عالم الصور والتصميم في أعمال متعددة التقنيات والخامات للإستفادة من الصورة والتصميم الجرافيكي، فضلاً عن تصميم شعار للهوية البصرية لجامعة أسيوط التي تتماشى مع هوية المكان، بالإضافة إلى أعمال من تقنيات الكوفراج لتصميم الملصق ليتناسب مع المكفوفيين.



وحضر المحافظ ومرافقوه فقرات الحفل، عروض فنية وثقافية وأمسية شعرية بعنوان "في عشق ترابك يا وطن" للشاعر رأفت عزمي، إلى جانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيي وإشراف عمرو عبد المحسن، وعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني تضمنت أغاني وطنية بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، كما تضمن برنامج الاحتفالية؛ ورش متنوعة بساحة القصر، ورش فنون تشكيلية، وأخرى للرسم على الوجوه، وورش خزف، وتعليم الخط العربي إلى جانب عروض ماسكات العرائس على أنغام الأغاني الوطنية.



ووجه محافظ أسيوط الشكر لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل لدورهم في حفظ الأمن واستقرار البلاد، مشيداً ببطولاتهم وتضحياتهم في الحفاظ على مقدسات الوطن ومحاربة الإرهاب بكافة صوره والقضاء على البؤر الإجرامية، مقدماً التهاني بمناسبة الذكري الـ 73 لعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية داعياً الله ـ عز وجل ـ بأن يديم علينا الأمان والاستقرار من أجل خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق الإزدهار والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.