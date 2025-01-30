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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف مزجت نيسان بين الفن والتكنولوجيا

الدمج بين الفن والتكنولوجيا
الدمج بين الفن والتكنولوجيا
أحمد عبد القوى
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أعلنت نيسان مصر عن إطلاق حملتها الجديدة تحت شعار "تحدَّ المألوف - Defy Ordinary"، في إطار رؤيتها لتعزيز هوية علامتها التجارية. 

تهدف الحملة إلى دعوة الجمهور لاكتشاف آفاق جديدة وتجاوز الحدود التقليدية، تأتي هذه الحملة تأكيدًا على تفاني نيسان في تحدي المعايير السائدة من خلال تقديم أحدث الابتكارات والحلول التي تعيد تعريف مستقبل عالم السيارات.

تعاونت نيسان مصر مع الموسيقار المصري والعالمي هشام خرما، الذي ألّف مقطوعة موسيقية حصرية تعكس روح الابتكار والتميز التي تتبناها نيسان. تمزج هذه المقطوعة بين الموسيقى والتكنولوجيا لتقديم تجربة فنية استثنائية تُبرز رؤية الشركة في دمج الفن بالابتكار.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "على مدار 20 عامًا، عززت نيسان مصر مكانتها كشريك رئيسي في قطاع السيارات من خلال الإنتاج المحلي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق. نحن رواد في تقديم تكنولوجيا e-POWER والحلول المتقدمة لدعم تطور الصناعة. رؤيتنا تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والجودة العالية، مما يعزز مكانة نيسان كرائدة في السوق المصري." وأضاف: "إن حملة 'تحدَّ المألوف' دعوة للجمهور لاستكشاف إمكاناتهم وتجاوز الحدود التقليدية من خلال مزيج من الفن والتكنولوجيا، لتقديم تجربة إبداعية مُلهمة."

تهدف الحملة إلى تعزيز فلسفة نيسان التي لا تقتصر فقط على صناعة وابتكار تكنولوجيا السيارات، بل تمتد لدعم الأفراد ورواد الفكر والإبداع في تحويل التحديات إلى فرص. كما تسعى للاحتفاء بالمواهب المتميزة كرمز للابتكار، مع التأكيد على التزام نيسان بإنتاج سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والسلامة والتميز، ودعوة الجمهور للنظر بإيجابية إلى التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

تكنولوجيا الفن سيارات

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