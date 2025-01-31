طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع التالي : https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

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حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم و شروط الحصولها عليها، حيث يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياتهم وضمان وصول هذه الخدمة لكل من يستحقها.



خطوات الحصول على الكارت:

1. التسجيل الإلكتروني:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.

ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.

تحديد موعد للكشف الطبي.



2. الكشف الطبي:

التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

إجراء الفحص الطبي الشامل لتحديد نوع وشدة الإعاقة.

3. التقييم الوظيفي:

بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم إجراء تقييم وظيفي في مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات الشخص المعاق.

4. استلام الكارت:

بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان استلام الكارت.

يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند التوجه لإجراء الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.

الكارت يصدر مجانًا، ويُجدد دوريًا حسب نوع الإعاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة :-

كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة رسمية تُثبت أن حاملها من ذوي الإعاقة، مما يتيح له الاستفادة من مجموعة من الخدمات مثل:

الرعاية الصحية المجانية.

الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية.

التخفيضات على وسائل النقل العامة.

الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة.

الدمج في المدارس والجامعات.

جدير بالذكر أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.